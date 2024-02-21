Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya hayatı ve biyografisi
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar izleyici tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dizinin karakterleri de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte, dizide Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı ve biyografisi...
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Bahar dizisi geçtiğimiz hafta seyirci ile buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Dizide Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya ise dizinin çarpıcı isimlerinden bir tanesi. Özkaya'nın dizideki performansının ardından önceki projeleri ve hayatı merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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ECEM ÖZKAYA KİMDİR?
Ecem Nur Özkaya, 25 Haziran 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenlidir. İlköğretimden liseye kadar İstanbul'da eğitim aldı. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümünü bitirdi.
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2012-2015 yılları arasında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterine hayat verdi. Hayat Şarkısı dizisinde bir sene boyunca Melek karakterini canlandırdı.
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ECEM ÖZKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER
2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisinde Seval karakterini canlandırdı. Bunun dışında Elveda Rumeli, Cümbür Cemaat Aile, İffet, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Şarkısı ve Gönül Dağı dizilerinde de oynadı.
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Sizi Seviyorum ve Kim Daha Mutlu adlı sinema projelerinde de yer aldı. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında dünyaevine girdi, 2020 yılında 10 yıllık evliliklerini sonlandırdılar. Bu evlilikten bir erkek çocukları var.