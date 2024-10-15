'Bahar'ın ön izleme sahnesi izleyicilerden tam not aldı

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SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 20'nci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Gündemin nabzını tutan ön izleme sahnesi izleyicilerden tam not aldı.

Bahar’ın nezarethanede bulunan kadınlarla yaptığı sohbet, verdiği mesajlarla farkındalık yaratırken; Bahar’ın neden nezarethaneye düştüğü ve oradan çıkıp çıkamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dahil oldu.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de! İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 20'nci Bölüm Ön İzlemesi;