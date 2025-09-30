Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar'da bir dönüm noktası

        'Bahar'da bir dönüm noktası

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 52'nci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyicilerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 10:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:33
        'Bahar' günü
        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 52'nci Bölümünde;

        Bahar, Harun’un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar’ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer. Evren’in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar’ı kaybetme korkusunu tetikler.

        Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren’in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren’in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur. Aziz Uras ve Seren cephesinde Aziz Uras, Seren’i yeniden kazanmak için harekete geçer. Onu affedemeyeceğini düşünen Seren baktığı sıra dışı vaka nedeniyle bu kararını sorgularken meydana gelen bir kaza, herkesin hayatını temelinden sarsacaktır.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW

        TV’de!

