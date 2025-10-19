Habertürk
        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 55'inci bölüm heyecanı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 55'inci bölüm heyecanı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 21 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:24
        55'inci bölüm heyecanı
        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı

        isimler yer alıyor.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 55'inci bölümünde; Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur. Bahar ise hem bir anne hem de bir hekim olarak en zorlu sınavlarından birini verir. Annelik duyguları ile vicdanı arasında sıkışan Bahar, Uras’ın art arda gelen hamleleri karşısında iyice köşeye sıkışır. Naz’ın

        ölümle burun buruna bir halde hastaneye getirilmesi, Bahar için yalnızca mesleki değil duygusal anlamda da dönüm noktası olur. Bu olay, onun Evren’e karşı uzun süredir bastırmaya çalıştığı duygularıyla yüzleşmesine neden olur. Öte yandan Çağla, Harun’un Maral’la ilgili kendisinden sakladığı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, Harun’un herkesin hayatını değiştirecek yeni bir sırrını öğrenir. Ancak bu sır, sadece Harun’un değil, tüm hastanenin kaderini değiştirecek olayların da fitilini ateşleyecektir. Ancak başta Seren olmak üzere hastanedeki herkesin kaderini değiştirecek olay kimsenin beklemediği biri, Nevra yüzünden yaşanır. Artık Peran Vakıf Hastanesi’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?

