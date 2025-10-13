'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da aile içindeki dengeler altüst oluyor

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar’ın yüzleştiği gerçekler sonrası, aile içindeki dengeler altüst oluyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 54'üncü bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, tüm sırların gün yüzüne çıkmasının ardından Bahar, kalbinin sesini dinleyerek Uras’a artık evden gitmesinin vaktinin geldiğini söylüyor. Elinde valizle kapı gösterilen Uras’ın herkesle kurduğu güven köprüsünün yıkılması onu köşeye sıkıştırıyor. Son çırpınışlarında Seren’e ulaşmaya çalışıyor ama Seren’in öfkesi dinmiyor. Bahar ve ailesinin koşulsuz sevgiyle inşa ettiği yuvalarında tüm bu olaylar fırtınalar estirirken, ailedeki herkes yaşananların kıyametiyle yüzleşiyor.

Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Rusan Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!