Bahar 40. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 25 Mart Salı akşamı 40. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 40. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 40. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır. Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar’ın 40. Bölümünde;
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Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur.
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Evren ve Timur'un saatler sürecek çok kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı Bahar özelinde bir düelloya dönüşürken, Bahar evlilik kararını sorgular.
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Öte yandan Bahar'ın yeniden evlenecek olmasına öfkelenen Timur bir de Umay ve Cem’in sevgili olduğunu öğrenince çıldırır.
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İntikam için gözü dönen Timur'un yapacağı hamle, herkesi şoke edecek ve Bahar sonunda Timur'la sert bir yüzleşme yaşayacaktır.
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Bu sırada Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu, en olmayacak şekilde öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır.
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Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst edecektir.
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 40. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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