Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 40. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır. Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…