Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 38. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 38. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.