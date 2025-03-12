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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 38. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (11 Mart 2025)

        Bahar 38. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 11 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. Bahar 38. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 11 Mart 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 08:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 08:35
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          Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 38. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 38. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          BAHAR’IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir.

        • 3

          Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras’tan gelmiş olmasıdır.

        • 4

          Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar’ı bilinmez bir yolculuğa sürükler.

        • 5

          Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır.

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          Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar.

        • 7

          Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.

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          BAHAR SON BÖLÜM İZLE

          11 Mart Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 38. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          BAHAR 38. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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