Bahar 33. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 4 Şubat Salı akşamı 33. bölümü ile ekrana geliyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 33. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 33. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir ve Bahar ile Timur’u karşı karşıya getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer.
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Rengin’in öfkeyle attığı adım Timur’a ağır bir bedel ödetecektir.
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Timur’un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer.
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Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir.
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Bahar ile Timur’u karşı karşıya getiren bu vakada hastalığın kaynağı ve yayılma nedeni belirsizliğini korurken, aniden kalbi duran bir kişi tüm hastaneyi şoke eder.
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Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide Bahar nasıl bir adım atacaktır?
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 33. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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