Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? bu akşam 27. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde diziye Melis Minkari ve Fırat Altunmeşe konuk olarak; Cemre ve Efe karakterlerine hayat verecek. Peki, bu akşam Bahar'da neler olacak? İşte, Bahar yeni bölüm özeti ve Bahar 27. bölümü canlı ve anlık olarak izleyebileceğiniz link...