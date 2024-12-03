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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 27. bölüm canlı yayın ekranı | Bahar bu akşamki yeni bölümü canlı, anlık, kesintisiz, donmadan izle

        Bahar'da bu akşam neler olacak? Bahar 27. bölüm canlı yayın ekranı

        Bu akşam 27. bölümü ile ekranlara gelecek Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, yine heyecanlı bir bölüm ile izleyicilerini karşılayacak. Yeni bölümü televizyondan izleme şansı bulamayacak seyirciler Show TV canlı yayın ekranı üzerinden diziyi anlık olarak izleyebilir. İşte, Bahar 27. bölüm canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:54
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        • 1

          Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? bu akşam 27. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde diziye Melis Minkari ve Fırat Altunmeşe konuk olarak; Cemre ve Efe karakterlerine hayat verecek. Peki, bu akşam Bahar'da neler olacak? İşte, Bahar yeni bölüm özeti ve Bahar 27. bölümü canlı ve anlık olarak izleyebileceğiniz link...

        • 2

          BAHAR 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Umay ve Cem’in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir.

        • 3

          BAHAR'DA BU AKŞAM

          Timur her şey için Evren’i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer. Sansasyonel bir vakanın hastaneye gelişi çatırdayan Aziz Uras ve Seren ilişkisini derinden etkiler.

        • 4

          Son dakika gelen sürpriz tanık Umay’ın velayet davasının seyrini değiştirir.

        • 5

          Rengin’in şüphesi yüzünden birbirinden uzak durmaya çalışan Timur ve Efsun kendilerini bir çıkmazda bulurken, Bahar, Evren ile girdiği riskli bir ameliyatta büyük bir ikilemde kalır.

        • 6

          BAHAR 27. BÖLÜM CANLI İZLE

          Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 27. bölümü canlı ve anlık olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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