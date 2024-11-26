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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 26. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm full HD izle (donmadan, kesintisiz, tek parça)

        Bahar 26. bölüm canlı izle ekranı! Bahar dizisinde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 26. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Bahar 26. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölüm kareleri ve özeti yayınlandı. Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünde Bahar, kurul önünde gerçekleri söyler. Bu durum Evren ve Bahar'ı karşı karşıya getirir.. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:07
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        • 1

          Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar 26. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Bahar 26. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Bahar yeni bölüm izle…

        • 2

          BAHAR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Rengin, Timur’dan Şüpheleniyor!

          Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 26. Bölümünde; Bahar’ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar’ı karşı karşıya getirir.

        • 3

          Efsun’un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin’in şüphelerinin hedefi olur.

        • 4

          Evren’in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir.

        • 5

          İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras’ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir.

        • 6

          Gizli gizli görüşen Cem ve Umay’ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

        • 7

          Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Nizam Namidar (Rıza), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da (Efsun) karakterine hayat veriyor.

        • 8

          “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” yeni bölümüyle 26 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        • 9

          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 26. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 26. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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