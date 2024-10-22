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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 21. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV ile Bahar yeni bölüm full izle HD

        Bahar yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Bahar 21. Bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Salı akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Bahar 21. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. MF Yapım imzalı yapımın yeni bölümünde Evren'in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılır. İşte, Show TV ile Bahar 21. yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:32
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        • 1

          Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. emet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bahar 21. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Bahar 21. yeni bölüm izle linki haberimizde...

        • 2

          BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

          Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 21. bölümü ile 22 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

          Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 21. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAHAR 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21. Bölümünde;

          Evren’in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur.

        • 4

          Timur, Evren’i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar’a son darbeyi vurur.

        • 5

          Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar.

        • 6

          Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras’ın kafasını karıştırmakla meşguldür.

        • 7

          İşini, evini ve Evren’i kaybeden Bahar, küllerinden yeniden doğmaya kararlıdır.

          Ama finalde onu acı bir sürpriz bekliyordur.

        • 8
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