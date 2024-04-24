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        Haberler Televizyon Bahar 10. bölüm izle! SHOW TV Bahar son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle!

        Bahar 10. bölüm yayınlandı! Bahar 10. son bölüm full izle

        Bahar 10. son bölüm 24 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. SHOW TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümünde; Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 10. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 08:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:00
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        • 1

          SHOW TV ekranlarında her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 10. son bölüm izle ekranı haberimizde...

        • 2

          BAHAR 10. SON BÖLÜM İZLE

          Bahar 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

          BAHAR DİZİSİ 10. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Timur ve Bahar’ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur’u uyarır.

        • 4

          Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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