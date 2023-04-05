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'Bedende Ruh Yokken' yayında

Bahadır Tatlıöz, 'Bedende Ruh Yokken' (Akustik) parçasını dinleyicileriyle buluşturacak

Giriş: 05.04.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bahadır Tatlıöz'den 'Bedende Ruh Yokken' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Bahadır Tatlıöz, şarkılarının akustik versiyonlarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 'Beni Yak' ve 'Benim Değil şarkılarının akustik versiyonunu yayınlayan Tatlıöz, bu hafta da 'Bedende Ruh Yokken' (Akustik) parçasını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Şarkının video klibi Bahadır Tatlıöz ve müzisyen arkadaşlarının performansları eşliğinde kaydedilirken, klibin yönetmenliğini de Tatlıöz üstlendi.

'Bedende Ruh Yokken (Akustik)', 7 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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