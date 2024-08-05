Bahadır Kimya halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 'BAHKM' kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma, elde ettiği fonun büyük bir kısmını hammadde tediriki için kullanacak. Firma eşit dağıtım yöntemi ile hissedarlarına 16 milyon lot dağıtacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri..