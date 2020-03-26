26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs dünyayı sardı! Tehlikeli olmaya devam ediyor. Koronavirüs Boğaz bölgesinde kızarıklık, yüksek ateş, solunum yetmezliği ve nefes darlığı bulguları ile ortaya çıkabilir. Bulaştığı hastanın ölüm oranı 3 ila 4 olarak bildirildi. Korona tip virüsten korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi öneriliyor. Bunun yanında öksürürken hapşırırken ağzın tek kullanımlık peçete ile ya da dirsek içi ile kapatılması tavsiye ediliyor. Soğuk algınlığı ya da/veya grip benzeri bulguların olduğu kişilerden kaçınmanız tavsiye ediliyor. Peki, bunlara dikkat ettikten sonra bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına neler yapılabilir?
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİSEL İLAÇLAR
Bitkisel ilaçlar bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirler. Aslında bitkisel ilaçlar meyveden aldığımız vitaminle aynı özelliğe sahiptirler. Yalnızca hap şekline getirilmiş halde alındığında örnek veriyorum 5-6 greyfurt yemiş gibi C vitamini alabilirsiniz. Vitaminler doku ve hücrelerimizin fonksiyonlarını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu besin maddelerindendir.
DOKTOR KONTROLÜ!
Vitaminler her ne kadar ilaç statüsüne girmese de aile hekiminizin tavsiyesi üzerine ve bilgisi üzerine kullanılması tavsiye ediliyor.
Hangi Vitamin takviyelerini almak bağışıklık sistemini güçlendirir?
C Vitamini ile birlikte D vitaminleri aynı zamanda E vitamini ve B12 vitamini de Bağışıklık sistemini güçlendiren etkiye sahip vitaminlerdendir. Ayrıca balıklarda bulunan Omega 3’te bağışıklığı güçlendiren besinler sınıfına dâhildir. Bunlar dışında kalsiyum, çinko, protein ve selenyum da bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır.
Bol su tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin zira bol su tüketimi bağışıklık sisteminize büyük katkı sağlar!
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