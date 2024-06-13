Bağırsak florasını yenilemek için: Sindirim sistemini destekleyici etkiye sahip probiyotik gıdalar!

1. KEFİR

Kefir, birçok probiyotiği içeren fermente bir süt içeceğidir. Sütün, maya ve laktik asit bakterilerinin kültürü olan fermente kefir taneleri ile karıştırılmasıyla yapılır. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre kefirin keskin bir tadı vardır ve içilebilir bir yoğurt türü olarak tanımlanabilir.