10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'de 5 ayrı suçtan aranan ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen cezaevi firarisi F.U.'nun, uyuşturucunun bağımlılık yapması için üzerine fare ve böcek ilacı püskürttüğü tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.U.'nun imal ettiği bonzai olarak bilinen sentetik madde kannabinoidi piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. DHA'nın haberine göre, narkotik polisleri, önceki gün alıcı görünümünde F.U.'nun evine gitti. Uyuşturucu pazarlığı yapıldığı sırada, evin çevresinde hazır bekleyen diğer narkotik polisleri operasyon düzenledi. F.U. suçüstü yakalanıp, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada satışa hazır halde 51 paket toplam 17 gram bonzai ele geçirildi.
Evde arama yapan polis ekipleri, bonzainin imalatında kullanılan insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan böcek ilacı, tütün ve fare zehirleri gibi 681 gram zehirli kimyasal madde buldu. Ele geçirilen bu zehirli kimyasalların yapılan incelemesinde ölümcül nitelikte yüzde 98 oranında saf zehir olduğu ve bağımlılık yapması amacıyla imal edilen uyuşturucu maddelerin üzerine püskürtülerek etkisinin artırıldığı tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan F.U.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.
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