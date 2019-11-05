05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Associated Press haber ajansı, DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Ebubekir el Bağdadi'nin son günlerini nasıl geçirdiğine ilişkin ayrıntılı bir yazı yayınladı.
Suriye'de 26 Ekim'de Amerikan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda, saklandığı tünelde üzerindeki bombaları patlatarak intihar eden Bağdadi'nin yakın korumaları dışında neredeyse herkesten, 'hain' olabilecekleri gerekçesiyle şüphelendiği iddia edildi.
Mayıs ayında ABD askerlerinin düzenlediği bir operasyonda serbest kalan 19 yaşındaki Yezidi kökenli bir genç kadın, Bağdadi tarafından aylarca köle olarak kullanıldığını söyledi. Adı gizli tutulan genç kadın, güvenliğinden endişe eden Bağdadi'nin sürekli yer değiştirdiğini, bir süre sonra kendisini de, kayınpederi Ebu Abdullah el Zübeyye'nin evine bıraktığını, 2018 baharında da başka bir adama verdiğini söyledi.
GECELERİ SEYAHAT EDİYORDU
Haberde aylar önce, yetkilerinin büyük bölümünü halefine devreden Bağdadi'nin psikolojisinin, yaşadığı güvenlik kaygıları nedeniyle 'çöktüğü' yorumu yapıldı.
Yakın korumalığını üstlenen 5 kişiyle birlikte sadece geceleri seyahat eden Bağdadi'nin yerinin tespit edileceği endişesiyle hiç cep telefonu kullanmadığı belirtildi.
Stres nedeniyle şeker hastalığı kötüye giden Bağdadi'nin düzenli olarak insülin aldığı da vurgulandı.
Bir defasında kimliğini gizlemek için çoban kılığına giren Bağdadi'nin, Suriye-Irak sınırına yakın bir bölgede, kendisini hedef alan olası bir operasyonda yakalanmamak için bir çukurda saklandığı kaydedildi.
Haberde Bağdadi'nin yakın korumalarının ya öldürüldüğü ya da ABD güçlerince ele geçirildiği ifade edildi.
Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad da, dün gece Türkiye'nin düzenlediği operasyonla ele geçirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!