Bağcılar'da iş yerine saldırı: 5 yaralı! | Son dakika haberleri

Bağcılar'da iş yerine saldırı: 5 yaralı! | Son dakika haberleri

DHA'nın haberine göre; olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi.

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Caddeki bir iş yerinin kapısına gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin içine doğru ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde dükkandaki 4 müşteri ve 1 çalışan olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Dükkanda olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.