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        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 6 ay hapse çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:37
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        Annesini vahşice öldüren sanığa müebbet
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        Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat ile sanığın avukatı da hazır bulundu.

        Son sözü sorulan sanık Ali Sayan, olayı bilerek yapmadığını söyledi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 6 ay hapse çarptırdı.

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        İDDİANAME

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyordu.

        Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyordu.

        İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

        NE OLMUŞTU?

        Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde 28 yaşındaki Ali Sayan, 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı.

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        #İstanbul Bağcılar
        #cinayet
        #anne katili
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