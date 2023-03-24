Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Bağcılar'da 4 binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da yangın paniği: 4 binanın çatısı küle döndü

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yakındaki 3 binanın çatısına da sıçradı. Çevrede büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 24.03.2023 - 02:48 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da 4 binanın çatısı alev alev yandı
AA

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 3 çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'nın haberine göre, 100. Mahallesi 2216 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 3 binaya daha sirayet etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.


*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Restoranda çıkan yangın eve sıçradı
Restoranda çıkan yangın eve sıçradı
Depremzede çift konteyner kentte nişanlandı
Depremzede çift konteyner kentte nişanlandı
Barajda su çekildi, 83 yıllık istasyon gün yüzüne çıktı
Barajda su çekildi, 83 yıllık istasyon gün yüzüne çıktı
Fransa'da 1 milyon kişi sokağa indi
Fransa'da 1 milyon kişi sokağa indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.