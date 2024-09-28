Törene katılan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da "Öğrenciler için teşvik edici unsurlardan biri Bağcılar Belediyemizin geleneksel hale getirmiş olduğu bisiklet ödülleridir. Bugün burada 320 çocuk ve gencimiz hayallerine kavuşacaklar. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alacaklar. Ben burada sadece bisiklet ödülünü kazanmış olan öğrencilerimizi değil, bu yarışın içinde en başından bugüne kadar olan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bütün çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımızın şahsında Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum. Yerel ve genel idare olarak daha yaşanılabilir, huzurlu ve herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir Bağcılar için mücadele ederek çalışmamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.