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Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçerek minibüse çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 15.03.2023 - 02:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U'nun kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, gece saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yanyol Caddesi'nde meydana geldi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

İddiaya göre, 16 yaşındaki sürücü A.U'nun kullandığı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı.

Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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