Bagajda yolcu pahalıya patladı!

İHA

Bursa'da seyir halindeki otomobilin bagajında yolcu taşıyan sayan sürücüye ceza yağdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Demirtaş Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, otomobilin bagajında yolcu taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı. Ayakları dışarda bagaja oturup, kapağı da tutmaya çalışan kişinin görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün Murat A. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin toplamda 3 bin 880 TL cezai işlem uyguladığı ve ehliyetine el koyduğu sürücü Murat A., psikotekniğe sevk edildi. Murat A. ise, gideceği yerin yakın olması sebebiyle bagajda yolcu taşıdığını söyleyerek kendini savundu.