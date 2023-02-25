YAPILANDIRMA TEKLİFİ İLE BAĞ-KUR’LUYA İHYA KOLAYLIĞI SAĞLANACAK MI?

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair kanun teklifinde BAĞ-KUR’lular için ihya kolaylığı olmadığını, 2 Şubat tarihli yazınızdan öğrendim. 1999 – 2009 yılları arasında silinen 4000 prim günüm var. 2022 Aralık ayında ihya için başvuru yaptım ve yaklaşık 300 bin lira ödeme çıktı. Yapılandırma kanunundan umutlanmıştım ama yazınızı okuyunca bütün umudum kırıldı. Eski yapılandırma kanunlarında olduğu gibi kolaylık sağlanmış olsaydı 25 bin liralık anaparanın üzerine enflasyon farkları konup 45-50 bin lira ödeyerek ihya yapacaktım. 2010 yılından sonra on yıl da SSK’lı çalışmam olduğu için EYT’den emekli olabilecektim. Yasa bu şekilde çıkarsa EYT’den yararlanmak bir yana, normal emekli olma şansım da çok az. Bizim sesimizi duyurur musunuz? (Zafer B.)

BAĞ-KUR’luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Silinen primlerin ait olduğu sigortalılık süreleri durduruldu. Kanuna göre, bu şekilde durdurulan sigortalılık süreleri, BAĞ-KUR’lunun ekonomik durumunun elverişli olduğu herhangi bir tarihte cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek ihya edilebiliyor. Böylece durdurulan sigortalılık süreleri emekliliğe sayılıyor.

Bir günlük sürenin ihyası için ödenmesi gereken prim tutarı günlük asgari ücretin yüzde 34.5’i oranında. Bu yıl içinde ihya başvurusunda yapanların günlük 115.09 TL prim ödemesi gerekiyor. Buna göre, 4000 günlük süreyi yeniden canlandırmak için ihya başvurusu yaptığınızda bu yıl için 460.360 TL ödemeniz istenir.

2020 ve 2021 yıllarındaki yapılandırma kanunları başta olmak üzere, önceki bazı yapılandırma kanunlarında BAĞ-KUR’lulara ihya kolaylığı sağlandı. Prim borcunun doğduğu tarihteki anaparaya enflasyon farkı uygulandı. Sizin de dediğiniz gibi, önceki yapılandırma kanunlarına paralel şekilde bu teklifte de ihya kolaylığı sağlanmış olsaydı yaklaşık 50 bin lira ödemek suretiyle söz konusu durdurulan sigortalılık sürenizi yeniden canlandırabilecektiniz.

2 Şubat 2023 tarihindeki yazımda vurguladığım gibi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde, sanki BAĞ-KUR’luların ihya ile sonradan EYT kapsamına girmek istedikleri şeklinde tartışma yaşandı. İhya kolaylığı, BAĞ-KUR’lulara sonradan EYT’li olma hakkı tanımayıp, EYT’li olduğu halde durdurulan sigortalılık süresi nedeniyle emekli olamayan BAĞ-KUR’lunun emekli olabilmesini sağlayacak. İhya kolaylığı düzenlemesi yanlış ise önceki yapılandırma kanunlarında neden sağlandı? O zaman sağlandı ise şimdi sağlanmaması adaletsizlik değil mi?

Sizin gibi borcundan dolayı sigortalılık süresi durdurulan çok sayıda kişinin emeklilik hakkının zora girdiğini düşünüyorum. Bu kişilerin ileride normal emeklilik için gerekli prim gününü tamamlaması da kolay olmayacak. Umarım bu konudaki beklentiler teklifin Genel Kurul görüşmelerinde bir önerge ile değişiklik yapılmak suretiyle karşılanır.

2000 SONRASI İŞE GİREN SSK’LI EMEKLİLİK İÇİN 7000 GÜNÜ TAMAMLAMAK ZORUNDA MI?

1983 doğumluyum. İlk kez 01.02.2005 tarihinde sigortalı oldum ve 5900 SSK prim günüm mevcut. Kalan 1100 günümü isteğe bağlı sigorta ödeyerek 7000 güne tamamlayıp emekli olabilir miyim? (İpek A.)

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışmaya başlamış olduğunuz için SSK’dan 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz. 58 yaşında 25 yıllık sigortalılık süresini zaten doldurmuş olacaksınız. Dilerseniz, isteğe bağlı sigorta primi ödemeden 58 yaşını doldurmayı bekleyebilirsiniz. Bekleme sürecinde 4A (SSK) statüsünde sigortalı çalışma fırsatınız olursa, bu kapsamda çalışırsınız Ama isteğe bağlı sigorta primi ödemeniz gerekmez.

2022 YILINDA EMEKLİ OLAN HER MEMUR İKRAMİYE İÇİN 3600 EK GÖSTERGE FARKI OLACAK MI?

Yazılarınızda verdiğiniz bilgiler ile kamuoyunu aydınlattığınız için teşekkür ederim. 29 Kasım 1968 doğumlu bir kadın öğretmen ile ilgili bilgi almak istiyorum. Kamuda öğretmen olarak çalışırken 18 Temmuz 2022 tarihinde 26 yıl fiili hizmet süresi ve 25 kıdem yılı ile ¼ dereceden emekli oldu. 3600 ek göstergeden kaynaklanan ikramiye farkı alabilir mi? Bu konuda nasıl bir yol izlenmelidir? (Hayati Ö.)

Ek göstergesi artan görevlerden daha önce emekli olanların aylıkları, şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödenmeye başlandı.

Emekli ikramiyesi ise emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Emeklilik dilekçesini 15 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında verenlerin emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yeni ek göstergeden hesaplandı. Kendi isteği ile emekliye ayrılanlar emekli ikramiyesi farkı alamazlar.

Emekli ikramiyesi farkı sadece kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle 2022 yılında emekliye sevk edilmiş olanlar ile vazife malulü aylığı bağlananlara veya ölüm sebebiyle aylık bağlanan hak sahiplerine verilecek. 1968 doğumlu olan Hanımefendi yaş haddi nedeniyle değil, kendi isteği ile emekli olduğu için ikramiye farkı alamaz.

EYT’LİLER 3600 GÜN İLE EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

Eşim sigortalı çalışmaya 1987 yılında başladı ve 46 gün çalıştıktan sonra ara verdi. 2014 yılından başlayarak 5 yıl ek-5 tarım sigortası ödedi. Daha sonra 1991 ve 2001 doğumlu çocuklarımızın 4 yıllık borçlanmasını yaptık. Toplam 3307 prim günü bulunuyor. 300 gün de isteğe bağlı sigorta primi yatırsak EYT’den emekli olabilir mi? (Kemal E.)

TBMM gündeminde bulunan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi kısmi emeklilikte var olan yaş koşullarını değiştirmiyor. Sadece normal emeklilikteki yaş koşulunu kaldırıyor.

EYT teklifi bu haliyle yasalaştığı takdirde, eşiniz sigortalı çalışmaya 23 Mayıs 1987 tarihinden önce başladı ise 5150, bu tarihten sonra başladı ise 5.225 prim günü ile SSK’dan normal emekli olabilir. Söz konusu prim günlerini tamamladığı tarihte emeklilik dilekçesi verebilir.

Normal emeklilik için gerekli olan söz konusu prim günlerini tamamlayamazsa, 300 gün isteğe bağlı sigorta primi ödedikten sonra 58 yaşını dolduruncaya kadar bekler. Yaşını doldurduğu gün dilekçesini vererek emekli olabilir.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN MEMURLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Babam 1963 yılında doğdu. 01.01.1982 tarihinde sigorta girişi var. SSK’lı olarak 1.5 yıl çalıştıktan sonra 18.05.1987 tarihinde memuriyete başladı. 2001 yılında memuriyetten ihraç oldu. 2010 yılında memuriyete döndü, 2 yıl sonra tekrar ihraç oldu. 2018 yılında 7654 günle emekli oldu ama emekli ikramiyesini alamadı. Babam, daha önce gündeme getirdiğiniz SGK Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak 2022 tarihinde aldığı karara göre emeklilik ikramiyesi alabilir mi? (Faruk Ç.)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memuriyetten çıkartılmış olanlara daha önce emekli ikramiyesi ödemiyordu. Açılan davaların kurum aleyhine sonuçlanması üzerine SGK Yönetim Kurulu 6 Ocak 2022 tarihinde karar aldı. Memuriyetten ihraç edilmiş olanlara bu tarihten sonra emekli ikramiyesi ödenmeye başlandı. Daha önce ikramiye alamayanlar veya başvurusu reddedilenlere de beş yıl içinde başvurmaları halinde ikramiye ödenmesinin yolu açıldı.

Emekli ikramiyesi alabilmek için kriter, tek başına kamudaki hizmetlerinin Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yaşlılık ve malûl aylığı koşullarını sağlaması. Bu da kamudaki hizmet süresinin kadınlar için 7200 prim günü, erkekler için de 9000 prim günü olması anlamına geliyor. Kamudaki hizmet süresi tek başına Emekli Sandığı’ndan emeklilik koşulunu sağlamaya yetenler, ister Emekli Sandığı’ndan, ister birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olsunlar, ikramiye alabilecekler. Ancak, kamudaki hizmet süresi 7200 günün altında olan kadınlar ve 9000 günün altında olan erkekler ikramiye alamayacak.

Babanızın kamudaki hizmet süresi yetersiz olduğu için emekli ikramiyesi alamaz.

EMEKLİLİKTE SİGORTALILIK SÜRESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yurt dışına gitme ihtimalimiz bulunuyor. Yaklaşık 6000 gün prim ödemem var. E-Devlet’ten aldığım bilgilere göre, 60 yaş 7000 prim günü veya 60 yaş, 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresine tabiyim. Bu durumda emekli olmak için 1000 prim gününe Mİ ihtiyacım var? Ya da 4500 günü geçtiğim için ilk sigorta tarihimden 25 yıl sonra emekli olabilir miyim? (Ö.Y.)

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilikte sigortalılık süresi, SSK’lılar için sigortalı çalışmaya başladıktan sonraki sürenin tamamını kapsar. Fiilen çalışılmayan günler de sigortalılık süresinin içindedir. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıllık sigortalılık süresi denildiği zaman prim günü değil, sigorta başlangıcından itibaren olan süre kastedilir.

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda ise kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl “hizmet süresi” ile kastedilen kadınların 7200 prim gününü, erkeklerin de 9000 prim gününü tamamlamasıdır.

Normal emeklilik için 1000 güne ihtiyacınız olmakla birlikte, 4500 günü tamamlamış olduğunuz için 60 yaşında kısmi emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz. Her iki durumda da 60 yaşında emekli olacaksınız. Bundan sonra hiç çalışmasanız bile 60 yaşını doldurduğunuzda kısmi emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

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