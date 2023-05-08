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BAĞ-KUR'da erken emeklilik müjdesi! Cumhurbaşkanı'ndan BAĞ-KUR prim günleri müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa erken emeklilik yolunu açacak prim günü düşürme müjdesi geldi. Peki, esnaflar erken emekli olabilecek mi? BAĞ-KUR prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı kaç gün olacak? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 08.05.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BAĞ-KUR'da emeklilik için prim gün sayıları düşürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz." açıklaması geldi. Peki, BAĞ-KUR emeklilik prim gün sayısı kaç? BAĞ-KUR prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı kaç gün olacak? İşte merak edilen detaylar...

  • BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

    BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayısları şu şekilde:

    Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

     

    Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

     

     

  • KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜNÜ DÜŞTÜ MÜ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa erken emeklilik müjdesi geldi. Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" dedi.

    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'li çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.

     

  • Esnaf kesimi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlemesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Karar ile Anayasa'nın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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