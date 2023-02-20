İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılanlar, mavi kurdele takarak Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri andı

HABERTURK.COM

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER UNUTULMADI -Sophie Turner İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen 2023 BAFTA Ödülleri'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, mavi kurdeleyle anıldı.

MAVİ KURDELEYLE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI -Cate Blanchett En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett kıyafetine mavi kurdele iliştirerek depremde dayanışma mesajı gönderdi.

ONLAR DA MAVİ KURDELE TAKTI -Colin Farrell All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal, The Banshees of Inisherin filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı. -Angela Bassett Oyuncu Jamie Lee Curtis, mavi kurdeleyi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden birisi olan Blanchett'in ricasıyla taktıklarını belirtti.

TÜRK EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ -Charlotte Wells En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ve Yapımcı dalında ödüle layık görülen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti.

FİLM TÜRKİYE'DE GEÇİYOR -Paul Mescal Dayanışma mesajı vermek için kıyafetine mavi kurdele takan Wells, "Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum" dedi. Aftersun, bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye'de yaptığı tatili konu alıyor.

BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK, BAFTA'YA DAMGA VURDU Öte yandan bu yılki BAFTA'ya All Quiet On The Western Front filmi damga vurdu. 14 dalda aday gösterilen film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi de dahil olmak üzere toplam 7 dalda ödül kazandı. 2023 BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞÖYLE: EN İYİ FİLM All Quiet on the Western Front EN İYİ YÖNETMEN Edward Berger, All Quiet on the Western Front EN İYİ ORİJİNAL SENARYO Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin EN İYİ UYARLAMA SENARYO Edward Berger, Ian Stokell and Leslie Patterson, All Quiet on the Western Front EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ The Banshees of Inisherin İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM All Quiet on the Western Front EN İYİ BELGESEL Navalny EN İYİ ANİMASYON FİLMİ Guillermo del Toro’s Pinocchio EN İYİ KADIN OYUNCU Cate Blanchett, TÁR EN İYİ ERKEK OYUNCU Austin Butler, Elvis EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Kerry Condon, The Banshees of Inisherin EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin EN İYİ MÜZİK Volker Bertelmann, All Quiet on the Western Front EN İYİ OYUNCU KADROSU Nikki Barrett, Denise Chamian, Elvis EN İYİ SİNEMATOGRAFİ James Friend, All Quiet on the Western Front EN İYİ KURGU Paul Rogers, Everything Everywhere All At Once EN İYİ YAPIM TASARIMI Florencia Martin, Anthony Carlino, Babylon EN İYİ KOSTÜM TASARIMI Catherine Martin, Elvis EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier and Barrie Gower, Elvis EN İYİ SES Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil and Markus Stemler, All Quiet on the Western Front EN İYİ GÖRSEL EFEKT Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri and Eric Saindon, Avatar: The Way of Water *Haberin görselleri Splash ve AP tarafından servis edilmiştir.

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