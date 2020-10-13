Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi tarifi merak konusu oldu. Kıtır kıtır hamuruyla ağızlarda enfes tad bırakan Karadeniz yöresine ait Bafra Pidesi yapılışı haberimizde...

Bafra Pidesi Malzemeler:

Bafra Pidesi İç Harcı için:

Bafra Pidesi Üzeri için:

Bafra Pidesi Yapılışı: