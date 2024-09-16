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        Haberler Gündem Güncel Bafra'da Çocuk Şenliği | Son dakika haberleri

        Bafra'da Çocuk Şenliği düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın okula dönüş hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri ile hoşça vakit geçirmesine vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:14
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          Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi işbirliğinde "Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

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          AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen şenlikte çocuklara yönelik atölyeler yapıldı, şişme oyun grupları kuruldu, palyaço gösterileri sunuldu, geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlikte patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu.

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          Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programda gözümüzün nuru çocuklarımızın heyecanına ve sevincine anne, babalarıyla beraber ortak olduk. Çocuklarımızın okula dönüş hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri ile hoşça vakit geçirmesine vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere Bafra'mızın tamamına hitap eden projeler ve kültürel etkinlikleri hayata geçirmeye işbirliği içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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