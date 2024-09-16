Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programda gözümüzün nuru çocuklarımızın heyecanına ve sevincine anne, babalarıyla beraber ortak olduk. Çocuklarımızın okula dönüş hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri ile hoşça vakit geçirmesine vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere Bafra'mızın tamamına hitap eden projeler ve kültürel etkinlikleri hayata geçirmeye işbirliği içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.