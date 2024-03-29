Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması!
Galatasaray'la iki ayrı dönemde 2 şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, emeklilik sinyali verdi.
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Bir dönem Galatasaray'da da foram giyen ve iki ayrı dönemde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, kariyerinin son dönemine dair açıklamalarda bulundu.
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Şu anda Japonya J1 Ligi'nden Kawasaki Frontale'de forma giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, Japonya tercihinin sebeplerini anlattı.
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"KARİYERİMİ ŞIK BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTEDİM"
Fransız basınından Maxi Foot'a konuşan Gomis, "Bulunduğum kulüpler sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Türkiye ve Suudi Arabistan'da tüm bireysel ve kolektif şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir ülke keşfetmek ve kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim." ifadelerini kullandı.
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Bu sezon Kawasaki Frontale formasıyla 7 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.
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Galatasaray'da 2 dönem top koşturan Gomis, sarı-kırmızılı formayla toplam 86 resmi maçta 51 gol atıp 9 da asist yapmıştı.