Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması!

"KARİYERİMİ ŞIK BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTEDİM"

Fransız basınından Maxi Foot'a konuşan Gomis, "Bulunduğum kulüpler sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Türkiye ve Suudi Arabistan'da tüm bireysel ve kolektif şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir ülke keşfetmek ve kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim." ifadelerini kullandı.