Bafetimbi Gomis geri dönüyor!

Lomazona'nın haberine göre; Al-Hilal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis’e yeni kontrat teklif etti. Ancak

Fransız oyuncu, kendisine yapılan yeni mukaveleyi kabul etmedi... Arap basınının iddiasına göre ise Gomis’in teklifi kabul etmemesinin sebebi; Fransız oyuncunun Galatasaray’a geri dönmek istemesi. Bafe, sözleşmesini yenilemezse, bonservissiz olarak yaz transfer döneminde Galatasaray’a gelecek.

Ağustos 2018’de Galatasaray’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal’e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 74 maça çıktı ve 54 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Arabistan’a gittiği günden bu yana Sarı-Kırmızılı takımla ve taraftarlarla bağını koparmayan yıldız oyuncunun hedefi, futbola Galatasaray'da devam etmek.

Gomis’in durumu mayıs ayı sonunda netlik kazanacak. Fransız golcü, eğer Galatasaray’a geri dönerse yeni ,sezonda Sarı-Kırmızılı takımın forvet hattı Radamel Falcao-Bafetimbi Gomis ikilisinden oluşacak.