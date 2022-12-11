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BAE ile İsrail, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladığı belirtildi

Giriş: 11.12.2022 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
BAE ile İsrail'den kritik anlaşma: Kapsamlı ekonomik ortaklık ve... - Dünyadan haberler
BAE ile İsrail, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı
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AA

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zeyudi, Twitter hesabından anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu ve Kudüs'teki bir otelde düzenlenen imza töreninden fotoğraf kareleri paylaştı.

Anlaşmayı BAE'den Bakan Zeyudi, İsrail'den ise Ekonomi Bakanı Orna Barbivai imzaladı.

Zeyudi, iki ülke hükümetlerinin onayladığı BAE-İsrail kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla ürünlerin yüzde 96'sı üzerindeki vergilerin kaldırılacağını ya da azaltılacağını ve böylelikle sanayi ile hizmet sektörlerine büyük bir ivme kazandırılacağını ifade etti.

Ülkesiyle İsrail arasındaki petrol dışı dış ticaretin 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 114'lük bir artış kaydederek 2 milyar dolara ulaştığını aktaran Zeyudi, söz konusu anlaşmanın; yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği olanaklarını artırarak ticaretteki bu atılımı pekiştireceğini vurguladı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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