O eşofman artık Cem Yılmaz'da

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'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' gibi sevilen pek çok filmin yönetmeni merhum Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, Şener Şen'in canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakteri ile özdeşleşmiş olan kırmızı eşofman takımını ünlü komedyen Cem Yılmaz'a verdiğini duyurdu.

57 yaşındaki Eğilmez, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sürekli kendisinden istenen eşofman takımıyla ilgili konuşan Ferdi Eğilmez, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı. Alt, üst, düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize...

Komedyen Cem Yılmaz, iki sene önce Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Yılmaz'ın "Badi Ekrem line!" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

1975 yılında yayınlanan 'Hababam Sınıfı' filminde Şener Şen'in hayat verdiği 'Badi Ekrem' karakterinin kırmızı eşofmanı bir dönem büyük ilgi görmüştü.