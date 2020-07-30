Bildiğiniz kek tariflerini unutturacak bir tarifle karşınızdayım. İçinde bol badem tozu var. Bir de ekşi-tatlı frambuaz. Üzerindeki kıyılmış bademler de cabası. Tüm bu malzemeler birleşince ortaya bademli frambuazlı kek ortaya çıkıyor. Üstelik de pişince yemelere de doyum olmuyor.

Bademli Frambuazlı Kek Malzemeler:

2 adet yumurta

3/4 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı toz badem

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 kase frambuaz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı file badem

Bademli Frambuazlı Kek Yapılışı:

Yuvarlak kek kalıbını yağlayıp un serpin.

Tereyağı ve şekeri derin bir kapta çırpın.

Daha sonra yumurtaları da ekleyerek, çırpmaya devam edin.

Kuru malzemelerin tamamını sıvı karışıma ekleyin.

Koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edene kadar çırpın.

Elde ettiğiniz kek karışımının yarısını, spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayarak fırın kabına alın.

Fırın kabına döktüğünüz karışımın üzerine frambuazları dizin.

Kalan karışımı üzerine ekleyerek, spatula ile üzerini düzleyin.

Son olarak üzerine file badem serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, alt-orta rafta, 45 dakika pişirin.

Kekinizi ılıdıktan sonra dilimleyerek, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kekinizi üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.