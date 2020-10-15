Badem sütü, bitter çikolata ve kakao... Ev yapımı badem sütüyle hazırlayacağınız bademli, çikolatalı puding, enfes bir lezzete sahip. Yapımı pratik, tadı ve yarattığı etkiler ise şahane. Haydi o zaman, hazırlayalım malzemeleri. Gidelim mutfağa…
Kaç Kişilik: 4
Hazırlama Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 20 dakika
Bademli, Bitter Çikolatalı Puding İçin Gereken Malzemeler:
1/2 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı kakao
2 tatlı kaşığı pirinç unu
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
2 su bardağı badem sütü
1 su bardağı bitter çikolata(%65 kakao oranlı)
Bademli, Bitter Çikolatalı Puding Yapılışı:
Küçük bir tencereye iki parmak kadar su koyun.
Üzerine cam ya da metal bir kase oturtun.
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Tencerenin içine kakao, şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını ekleyerek, karıştırın.
1 bardak badem sütünü bu karışımın üzerine azar azar ilave ederek, karıştırın.
Topaklanmalar kaybolana kadar çırpın.
Kalan sütü ilave ederek, 2 dakika daha tel çırpıcı ile karıştırın.
Ardından tencerenizi yüksek ısıdaki ocağa alın.
Çırparak pişirmeye başlayın.
Fokurdamaya başladığında içerisine çikolatayı ilave edin.
İyice karıştırın.
1 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ocaktan alın.
Hazırladığınız pudingi kaselere boşaltın.
Soğuması için dolaba kaldırın.
Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Arzuya göre üzerini taze meyveler, badem ya da kakao ile de süsleyebilirsiniz.
Çikolatayı benmari usulü eritmek istemezseniz, çikolatayı bıçakla çok ince şekilde doğrayarak en son aşamada da ekleyebilirsiniz.
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