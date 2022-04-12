Bademin bilinmeyen faydaları

Badem, badem ağacından elde edilen bir tohum türüdür. Kan basıncından kolestorele kadar birçok hastalığın tedavisinde takviye bir besin maddesi olarak tüketilen badem içeriğindeki zengin lif oranı, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı beslenmede ön plana çıkmaktadır. Saç ve cilt tedavisinde de kullanımı tercih edilen ve pek çok kozmetik ürünün içerisinde yer alan bademin faydaları ve zararları hakkında merak edilen her şeyi sizler için bir araya getirdik.
Bademin Faydaları
- Badem tüketimi sinirlerin güçlenmesinde yardımcı olur.
- Göğüs hastalıkları sorunu yaşayan kişilere iyi gelir.
- Zihinsel yorgunluğa iyi gelir.
- Enerji verici olduğu için yorgunluğu ve stresi azaltma üzerinde etkilidir.
- Böbreklere iyi gelir.
- İdrar yollarında ve cinsel organlarda meydana gelen iltihapların iyileşme süreçlerini hızlandırabilir.
- Bademin yağı müsil etkisi sağlamak için kullanılarak kabızlığı gidermekte kullanılabilir.
- Kolesterole iyi gelir.
- Kalp hastalıklarının düşmanıdır.
- Kan şekerinin düzelmesinde yardımcı olur.
Bademin Zararları
- Badem tüketiminde aşırıya kaçıldığında insan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Özellikle E vitamini oranı yüksek olan bademden gün içinde 70 gram tüketirseniz, günlük E vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz. Bu yüzden gün içerisinde tüketimini yaptığınız diğer E vitamini içeriğine sahip gıdalar fazla yüklemeye neden olacaktır.
- Bunun yanı sıra fazla badem tüketimi alerjiye yol açabilir.
- Kişilerde mide bulantısı, bulanık görme ve baş dönmesi gibi durumlar da fazla tüketim nedeni ile ortaya çıkar.
Çiğ Bademin Faydaları
- Kalp sağlığına iyi gelir.
- Safra kesesi problemlerinin iyileşmesinde destekleyicidir.
- Kan şekerini düzenlemek için tüketilebilir.
- Demir oranı yüksektir.
- Kolesterolü dengeler.
- Kemik sağlığını güçlendirir.
Hamilelikte Badem Yararlı Mı?
Hamile kadınlar, bu süreç içerisinde tükettikleri her besinin faydalarını araştırmaktadır. Badem tüketimi ise gebelik döneminde doktorların da önerdiği bir besindir. Bunun nedeni yoğun miktarda folik asit içeriğidir. Folik asit bebeğin anne karnında sağlıklı gelişimine yardımcı olur. Hücre ve doku gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ancak tüketim miktarında dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.
Çiğ Bademin Cilde Faydaları
Çiğ bademin içerisinde E vitamini oranı oldukça yüksektir. E vitamini de cilt hücrelerinin yenilenmesinde destekleyici vitaminlerin başında gelir. Düzeli ve yeterli miktarda çiğ badem tüketimi cilt kusurlarının iyileşmesini ve cildin daha parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur.
Çiğ Bademin Saça Faydaları
Çiğ bademin E vitamini ve Omega-3 yağ asitleri içeriği saç sağlığı için de önemlidir. Saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda saç köklerini besler ve saçın daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Çiğ badem aynı zamanda saçın daha parlak bir görünüme kavuşmasında da faydalıdır.
Çiğ Badem Cinselliğe İyi Gelir Mi?
Çiğ bademin afrodizyak özelliği olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra enerji verici etkisi vardır. Bu yüzden hem kadınlar hem de erkeklerde çiğ badem tüketimi cinsel yaşamı olumlu yönde etkiler. Fakat çiğ bademin fazla tüketimi mide sorunlarına yol açabileceği için aşırı tüketimden uzak durulmalıdır.
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