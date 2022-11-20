Bademcik alınmalı mı, küçültülmeli mi?

Çocukların yuva ve okul döneminde bulaşıcı hastalıklara sık yakalanması bademciklerin iltihaplanmasına ve büyümesine neden olabiliyor. Bademciklerin bağışıklık sisteminde önemli bir fonksiyonu olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin ameliyat kararı verilmeden önce iyi düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

VÜCUDUN KALESİ

Bademciklerin bakteri, virüs ve mantarların ilk yerleştiği bölgelerden olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Bademcik aslında bir lenf dokusudur ve vücudun çok önemli bir kalesidir.Çeşitli maddeler salgılayarak enfeksiyonun aşağı inmeden yok etmeye çalışır" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Çok agresif bir bakteri ya da virüs bulaştığında, ya da arka arkaya çok sık enfeksiyon geçirildiğinde zamanla bademciklerin boyutu büyür ve kronik iltihaba yol açar" şeklinde konuştu.

AMELİYAT MI, KÜÇÜLTME Mİ?

İyi tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarının bademciklerde kalıcı büyümeye yol açtığını belirten Dr. Seçkin "Aile ışık tutarak çocuğun bademciklerine bakabilir. Çok büyük ve hava ile besin geçişi kalmayacak kadar birbirine yakınsa ameliyat gerekebilir" ifadelerini kullandı. Dr. Şirin Seçkin "Eğer çocuk senede yediden fazla boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa, tek taraflı büyüyen bir bademcik varsa, apse oluşmuşsa, beslenme bozukluğu, uyku apnesi, ateşli havale yaşanıyorsa ameliyat yapılmalı. Ancak daha hafif vakalarda ve ameliyat konusunda kararsız kalındığında küçültme operasyonu yapılabilir" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ UYARILAR

Bademcik enfeksiyonunun bazı çocuklarda daha sık oluştuğunu söyleyen Dr. Seçkin "Bu anatomik yapı ve alerjik yapıda olup olmaması ile ilgili. Alerjisi olan çocuklar bademcikler küçültülse ya da tamamen alınsa da alerji tedavi edilmediği sürece sık hastalanmaya devam eder" dedi. Bademcik ameliyatının çocuk hastayken kesinlikle yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin ameliyat sonrası bakım için de uyarılarda bulundu. Dr. Seçkin "Sonrasında çocuk yumuşak besin ve sıvı alımına başlamalı, aspirin verilmemeli çünkü kanama riskini artırır, ağırı kesici verilebilir" ifadelerini kullandı.