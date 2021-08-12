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Bade İşçil: O adamı (Tarkan Sualp) sevmesem çocuk yapmazdım! - Magazin haberleri

Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım!

5 yıl önce boşandığı eski eşi Malkoç Sualp ile çocukları için Bodrum'da birlikte tatile çıkan Bade İşçil, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, gazetecilerin eski eşiyle tatil yapmasını hatırlatması üzerine, "Ne olursa olsun çocuğumun babası, onun genini soyadını taşıyor. Zaten o adamı sevmezsem çocuk yapmazdım" dedi

12.08.2021 - 07:14 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göe; Bodrum tatili dönüşü Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bade İşçil, Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangını nedeniyle tatilinin buruk geçtiğini anlattı. "Eğlenemedim ama oğlum için eğleniyormuşum gibi yaptım" diyen ünlü oyuncu, yangının bulundukları yere gelip gelmeyeceği konusunda korku yaşadığını belirtti.

  • "DÜNYAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

    İşçil, "Tatildeydim döndük, tatilin de tadı olmadı bu sene ormanlarımız yandı. Yangınlar varken Azur'a çaktırmamaya çalıştım. Sönecek mi? Yaklaşacak mı ne yapacağız? diye düşündük. Çok üzücü doğayı ve hayvanları çok seven biri olarak içim parçalandı. Zaman alacaktır iyileşmesi ama olanlara sahip çıkmamız lazım. Ağlamakla yerine gelmiyor ama ülkemize, dünyaya sahip çıkmamız lazım. Küresel ısınma, iklim değişikleri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Gezintiye çıkardığı köpeği Mösyö ile görüntülenen ünlü oyuncu, çocukları Azur için eski eşi Tarkan Sualp ile görüştüklerini söyledi.

  • "O ADAMI SEVMESEM ÇOCUK YAPMAZDIM!"

    Ünlü oyuncu, "Oğlum, eski eşimle tatile devam ediyor. Biz zaten pandemide de eğitim için de bir araya geldik. Biz neyi paylaşmayacağız? Ortak çocuğumuz var. Biz zamanında anlaşamadık ve ayrıldık. Anne ve babayız ne kadar ayrı olabiliriz ki? Çocuğumun babası yani ne olursa olsun. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını, genini taşıyor, ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım zaten." diye konuştu.

  • İşçil, 2013 yılında evlendiği Sualp'ten 2016'da boşanmıştı.

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