"O ADAMI SEVMESEM ÇOCUK YAPMAZDIM!"

Ünlü oyuncu, "Oğlum, eski eşimle tatile devam ediyor. Biz zaten pandemide de eğitim için de bir araya geldik. Biz neyi paylaşmayacağız? Ortak çocuğumuz var. Biz zamanında anlaşamadık ve ayrıldık. Anne ve babayız ne kadar ayrı olabiliriz ki? Çocuğumun babası yani ne olursa olsun. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını, genini taşıyor, ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım zaten." diye konuştu.