Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı

Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'da Martha Scott karakterinin arkasındaki isim olarak kendini tanımlayan Fiona Harvey, platforma 170 milyon dolarlık dava açtı.

Guardian'da yer alan habere göre Fiona Harvey, perşembe günü açtığı davada Netflix'i iftira, kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma, ihmal, ağır ihmal ve tanıtım hakkını ihlal etmekle suçladı.

İTİBARIMI VE HAYATIMI MAHVETTİ...

Davada şu ifadeler yer aldı:

"Davalıların Harvey hakkında dünya çapında 50 milyondan fazla kişiye söyledikleri yalanlar arasında Harvey'in iki kez hüküm giymiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmış bir sapık olduğu ve Harvey'in Gadd'a cinsel saldırıda bulunduğu da yer almaktadır. Davalılar bu yalanları söylediler ve hiç durmadılar çünkü bu gerçeklerden daha iyi bir hikâyeydi ve daha iyi hikâyeler para kazandırıyordu."

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"Çok uluslu, milyar dolarlık bir eğlence yayın şirketi olan Netflix, Gadd'ın anlattığı 'gerçek hikâyeyi' doğrulamak için kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadı. Yani, Harvey'in mahkum edilip edilmediğini hiç araştırmadı ki bu da gerçeklerin çok ciddi bir şekilde çarpıtılması anlamına geliyor. Gadd ile Harvey arasındaki ilişkiyi, eğer varsa, anlamak için hiçbir şey yapmadı... Davalıların yalanları, görevi kötüye kullanmaları ve tamamen pervasızca suistimalleri sonucunda Harvey'in hayatı mahvoldu. Basitçe, Netflix ve Gadd onun itibarını, karakterini ve hayatını mahvetti."

Harvey, fiili zararlar için en az 50 milyon dolar, 'manevi ızdırap ve iş kaybı' için en az 50 milyon dolar telafi edici tazminat, 'Baby Reindeer'den elde edilen tüm kârlar' için en az 50 milyon dolar ve cezai tazminatlar için 20 milyon dolar talep ediyor.

Bir Netflix sözcüsü ise Guardian'a şunları söyledi:

"Bu konuyu şiddetle savunmak ve Richard Gadd'ın hikâyesini anlatma hakkının arkasında durmak niyetindeyiz."