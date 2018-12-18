Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in menajerinden önemli açıklamalar geldi. Takımdaki durumu merak edilen futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht, geçtiğimiz ay Beşiktaş yönetimiyle görüştüklerini ancak bir sonuca varamadıklarını söyledi. Hollanda basınına konuşan Haatrecht, Beşiktaş'la sözleşme yenilemez üzere oldukları yönündeki haberleri yalanlarken, "Şapkadan tavşan çıkmazsa Babel, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Tekliflere açığız" dedi.

Birçok kulübün oyuncuyla ilgilendiğini belirten menajer, "Babel, şu anda Beşiktaş'a odaklanmış durumda. Amacı Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'na gitmek" diye konuştu.

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