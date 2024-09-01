Babasını ve arkadaşını öldüren oğul tutuklandı
Erzurum'da babasını ve bir kadın arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
İlçe kırsalında dün, piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K'yi (36) av tüfeğiyle öldürdükten sonra teslim olan E.K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.