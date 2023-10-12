Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!

İstanbul Bahçelievler'de, 22 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, babası Hasan Erbil'i (53) boğarak öldürdüğü iddia edilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Güney Erbil (24) hakim karşısına çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Erbil çıkarıldığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben olaydan 1.5-2 ay önce Elazığ'a taşınmıştım. Olaydan bir gün önce de İstanbul'a gelmiştim. Saat gece 02.00 sıralarında eve gittiğimde babam uyandı. 'Neden geldin' diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım. Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi ben de yardımcı oldum. Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum, dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım" dedi.

Kardeşinden şikayetçi olan Arkın Erbil ise, "Benim babam sanığın anlattığı gibi bir insan değildir. Son gününe kadar kardeşimin de arkasında olmuştu. Hem babamın alkollü olduğunu ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söylüyor. Hem de boğuştuklarını söylüyor. Babam ne anneme ne bize ne de etrafındaki hiç kimseye küfür etmezdi.

"AŞAĞIYA ATLA ÖL, ÖL ARTIK"

Güney Erbil.

Şizofreni olduğu iddiasının doğru olmadığını düşünüyorum. Annemin ölümünden sonra sanık çok değişti. Sanık babamla yaşamak istemiyordu. Hatta babama "Aşağıya atla öl, öl artık" diye laflar söylemiş. Bunu bana eşim anlattı" dedi.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Güney Erbil'in avukatı, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi için yatırıldığını ancak belli bir süre sonra tedaviden kaçtığını belirtti.

Mahkemenin alacağı rapor neticesinde müvekkilinin akıl hastalığının ortaya çıkacağını söyleyen avukatı, bu kapsamda müvekkiline mahkemece ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.