Babasını bıçaklayarak öldürdü, gerekçesi ortaya çıktı

DHA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası H.G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.(29), balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, babası H.G. ile arasında anlaşmazlık olan D.G., babasının çalıştığı balık restoranına gitti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada, babası H.G. ile tartışan D.G., babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan şüpheli D.G.'nin ise emniyete teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda çalışma yaptı. H.G.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları restoranın önünde sinir krizi geçirirken, H.G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNSEL SALDIRIYA VE ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet sonrası olay yerinden kaçarak polis merkezine teslim olan D.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. D.G. polis merkezinde verdiği ifadede, balık restoranına gittiğini ve babasına dışarıya çıkmasını söylediğini, bunun üzerine babası H.G.'nin de kendisini içeriye çağırdığını, daha sonra da içeriye girerek babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Ayrıca, D.G.'nin babası H.G.'yi küçüklüğünden beri kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddet gösterdiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.