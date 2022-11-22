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Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisini darp eden hasta yakınlarına gözaltı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adresi Sakarya oldu. Kentte iki kardeş, rahatsızlanan babalarıyla ilgilenilmediğini öne sürüp doktor ile güvenlik görevlisini darp etti

Giriş: 22.11.2022 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
"Babamla ilgilenmiyorsunuz" deyip doktora saldırdılar!
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DHA

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gittikleri hastanede rahatsızlanan babalarıyla ilgilenilmediğini öne sürüp doktor ile güvenlik görevlisini darbeden 2 kardeş gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 20 Kasım günü gece saatlerinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan E.T.'yi oğulları E.T. ve O.T. Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bu sırada başka hastayı muayene eden doktor E.C.´nin odasına giren kardeşlerden biri, hastane girişindeki araçtaki babası ile ilgilenmesini istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Doktor ise hastayı muayene ettikten sonra babasıyla ilgileneceğini belirtti. Buna sinirlenen bu kişi, doktora saldırdı. Doktor E.C., olayların daha fazla büyümemesi için dışarı çıkıp araçtaki E.T.´yi, müdahale etmek için içeri aldı. Bu sırada diğer kardeş de tartıştığı güvenlik görevlisini darp etti.

Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor E.C., Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü. E.C. ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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