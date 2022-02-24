'Babamın Öldüğü Gün'ün galası gerçekleşti

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geceye birçok ünlü isim katıldı. İki kız kız kardeşin babalarının ölümünün ardından yas sürecini anlattığı 'Babamın Öldüğü Gün' adlı film, beğeni ile karşılandı.

"Muhteşem Yüzyıl", "Babil" ve "Bozkır" gibi projelerde rol alan Nur Fettahoğlu, "Babamın Öldüğü Gün"de "Sema" adlı karakteri canlandırdı.

"Elimi Bırakma", "Aşk 101" ve "Maraşlı" gibi projelerde yer alan Alina Boz ise "Hale" adlı kız kardeşe hayat verdi.