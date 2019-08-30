Şanlıurfa'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle organ nakli ihtiyacı ortaya çıkan Abdurrahman Demir, hayata oğlundan alınan dokuyla tutundu.

AA'nın haberine göre; inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 5 çocuk babası 56 yaşındaki Demir, 8 yıl boyunca Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Demir'e karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu. Aranan organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden ailenin en büyük çocuğu Bünyamin Demir'in (21) karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi.

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, oğuldan aldıkları karaciğer dokusunu, 12 saat süren başarılı bir operasyon ile baba Demir'e nakletti.Yapılan nakil sonrası sağlıklı günlere adım atan Demir, yanından bir an olsun ayrılmayan eşi ve çocuklarıyla hayatının ikinci baharına başladı.

Baba Abdurrahman Demir, oğlunun kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunduğunu söyledi.Rahatsızlığının yaklaşık 8 yıldır devam ettiğini, bu sürede çok zor günler yaşadığını anlatan Demir, "Mide kanaması geçirdim, buraya geldim. Allah razı olsun Mehmet hocam, beni muayene etti ve kanamayı durdurdu. İlaç verdiler ve nakil olmam gerektiğini söylediler. Doktor, karaciğer naklinin yapılması gerektiğini söyleyince oğlum, 'ben kendisine veririm' diyerek ciğerini bana verdi. Allah razı olsun hayatım kurtuldu" dedi.

"BABAMA BİR HAYAT VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Marangoz olarak çalışan Demir ailesinin en büyük çocuğu Bünyamin Demir de babasının rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini gördüğünü ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi.Yaklaşık 3 ay önce askerden geldiğini, son dönemde babasının rahatsızlığının üst düzeye çıktığını anlatan Demir, doktorların karaciğer nakli yapılmasına karar verdiklerini belirtti.Demir, babasının sağlığına kavuşması için hiç düşünmeden gönüllü olduğunu dile getirerek, "Babam siroza bağlı olarak karaciğer yetmezliği yaşıyordu, kendisini hastaneye getirdik. Sağ olsun Mehmet hocamız bize yardımcı oldu, babam bana bir hayat vermişti ben de ona bir hayat verdim. Benim testlerimi yaptılar, dokularım uydu ve ben düşünmeden karaciğerimi verdim. Babamın ciğerinin köşesi oldum. Benim herhangi bir sıkıntım yok, iyiyim şimdi." dedi.

Anne Zeliha Demir ise eşinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara sürekli dua ettiğini söyledi.

"BİR YILDA 24. NAKLİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, ekibiyle bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karaciğer nakillerinin 24'üncüsünü Abdurrahman Demir'e yaptıklarını bildirdi.Hastane altyapısı ve ekiplerinin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Demir'in, karaciğer yetmezliğine bağlı yemek borusu kanaması şikayetiyle kendilerine başvurduğunu aktaran Yılmaz, "Yapılan tetkiklerde karaciğer nakli yapılması gerektiğine karar verdik. Aile yakınlarıyla görüşerek canlı vericili karaciğer naklimizi gerçekleştirdik. Oğlundan sağ lop karaciğerini alarak canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat sonrasında yemeğini ağız yoluyla yiyebiliyor, yakın zamanda taburcu edeceğiz." dedi.