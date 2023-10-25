Babam ve Oğlum'un Deniz'iydi! Ege Tanman'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti!

Ege Tahman, Habertürk'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "5 yaşındaydım. Oyunculuğa dair herhangi bir ilgimin ve hedefimin olabileceği bir yaşta değildim. Bursalıyım. 'Kınalı Kar' da Bursa'da çekiliyordu. Annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. Annem ile babam 'Ege için güzel bir anı olur' diye düşündü. Seçmeleri kazandım ve dizinin başrolünde olan Emrah ve Özlem Conker’in çocuğu olarak diziye girdim. Böylelikle oyunculuğa başladım"