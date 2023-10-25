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        Haberler Magazin Babam ve Oğlum'un Deniz'iydi! Ege Tanman'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti!

        Babam ve Oğlum'un Deniz'iydi! Ege Tanman'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti!

        Bir dönemin efsane filmlerinden Babam ve Oğlum'da Sadık'ın oğlu Deniz karakterini canlandıran oyuncu Ege Tanman, yıllar sonraki değişimiyle gündem oldu. Filmde oynadığı dönem küçük bir çocuk olan Tanman'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:44
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          Bir döneme damga vuran ve kadrosunda Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Binnur Kaya, Özge Özberk, Yetkin Dikinciler gibi usta isimlerin olduğu Babam ve Oğlum dizisinde Deniz karakterini Ege Tanman canlandırmıştı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Şimdilerde 25 yaşında olan Ege Tanman, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Geçtiğimiz günlerde "Filmdeki acılı sahne kaderim oldu" diyen genç isim yaşadığı acı tesadüfle yürekler burkmuştu.

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          Ege Tahman, Habertürk'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "5 yaşındaydım. Oyunculuğa dair herhangi bir ilgimin ve hedefimin olabileceği bir yaşta değildim. Bursalıyım. 'Kınalı Kar' da Bursa'da çekiliyordu. Annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. Annem ile babam 'Ege için güzel bir anı olur' diye düşündü. Seçmeleri kazandım ve dizinin başrolünde olan Emrah ve Özlem Conker’in çocuğu olarak diziye girdim. Böylelikle oyunculuğa başladım"

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          Geçtiğimiz yıl babasını mide kanseri sebebiyle kaybeden Ege Tanman filmdeki karakterinin kaderini yaşadığını ise şu sözlerler belirtmişti: "Babam vefat etmeden hemen önce ciğerleri su toplamış ve yoğun bakıma alınmıştı. 'Babam ve Oğlum'daki rolümde de babamın ciğerleri su topluyordu. Filmdeki o acılı sahne kaderim oldu"

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          İşte Ege Tanman'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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