Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!