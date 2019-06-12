12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Hangi güne denk geliyor? sorusu Haziran ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Hediye arayışında olanlar için ise en güzel babalar günü hediye önerileri haberimizde...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı
Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.
Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer
İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.
Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.
Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.
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