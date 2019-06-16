16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmirli Mustafa Şahin, böbreğini bağışladığı diyaliz tedavisi gören 33 yaşındaki oğlunu yaşama bağladı.
AA'nın haberine göre; Karabağlar ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası Özgür Şahin'e 4 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.
O tarihten sonra diyaliz tedavisi gören Şahin, nakil olmak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanede 3 aya yakın bir süre kadavradan organ bekleyen Şahin'i o zorlu günlerinde 58 yaşındaki babası Mustafa Şahin yalnız bırakmadı. Bu süreçte baba Şahin, oğluna böbreğini vermeye karar verdi. Tetkiklerde dokuların uygun çıkması üzerine ameliyat kararı alındı.
Önceki hafta babadan kapalı yöntemle alınan böbrek, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla oğluna açık yöntemle nakledildi.
Fedakar baba nakilden iki gün sonra oğluna yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşadı.
"NASIL OLSA BENDE BİR BÖBREK DAHA VAR"
Baba Mustafa Şahin, oğlu yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Çok farklı bir Babalar Günü yaşadıklarını belirten Şahin, "Dokularımızın uygun olduğunu öğrendiğimde 'hemen benden alın oğluma nakledin' dedim. Nasıl olsa bende bir böbrek daha var. Ben bir eksiklik hissetmem ama oğlum benim verdiğim böbrekle rahatladı. Ameliyattan çıkıp kendime gelince ilk oğlumu aradım. Onun sesini duyunca mutlu oldum." diye konuştu.
"BENİM ONA HEDİYE VERMEM GEREKİRDİ"
Özgür Şahin de hastalık sürecinde babasının yanından ayrılmadığını dile getirdi.
Hayatına babasının sayesinde devam ettiğini anlatan Şahin, "Babam hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi. Babalar Günü'nde ona hediye vermem gerekirken o bana büyük bir hediye verdi. Artık babamla birbirimize daha çok bağlandık. Babam vücudundaki bir organını bana armağan etti." ifadelerini kullandı.
Hastanenin organ nakil sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er ise babanın oğlu için yaptığı fedakarlığın kendilerini de etkilediğini vurguladı.
Canlıdan kapalı yöntemle yapılan böbrek naklinin özellikle verici için büyük kolaylık sağladığına işaret eden Er, "Bu yöntemde alıcı için işlemler aynı ama vericinin vücudundaki iç kaslar kesilmiyor, ağrı oluşmuyor ve büyük ameliyat yöntemi kullanılmıyor." dedi.
Hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ise kalp, böbrek ve kornea nakilleriyle hastalara şifa olduklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!